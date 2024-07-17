Пошуки тривають другий день

На Буковині у Дністрі рятувальники шукають 17-річного юнака, який зник під водою під час купання. Пошуки тривають вже другий день. Загалом потопельника шукають 22 рятувальники та водолази.

Нещасний випадок трапився після обіду 16 липня у селі Комарів. Від місцевих жителів на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення, що під водою зник 17-річний юнак. Зі слів очевидців, хлопець плавав на річці Дністер на надувному матраці. Відпливши від берега, він впав з матраца та зник з поля зору. На місце події одразу викликали рятувальників, поліцію. До пошуків також долучилися місцеві жителі.

«Працівники ДСНС потопельника шукали до вечора 16 липня. На ранок 17 липня пошуки відновили і вони досі тривають. Залучено 22 рятувальників, 3 одиниці техніки та 4 плавзасоби», – повідомили в ДСНС Буковини в середу, 17 липня.

Наразі тіло юнака досі не знайшли. Додамо, що за даними ДСНС Буковини, в області з початку 2024 року на водних об’єктах загинули 12 людей, з них – 4 дітей. Згідно зі статистикою за той самий період 2023 року загинуло 11 людей, з них 1 дитина.