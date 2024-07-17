Тіло чоловіка рятувальникам вдалося знайти через дві години

На Буковині у ставку під час купання знепритомнів і потонув 48-річний чоловік. Зі слів очевидців, буковинець зайшов у воду і моментально зник з поля зору. Тіло чоловіка рятувальникам вдалося знайти через дві години.

Випадок утоплення стався близько 18:00 16 липня в селі Бузовиця Кельменецької територіальної громади Дністровського району. Під час відпочинку на місцевому ставку потонув 48-річний чоловік. За словами очевидців, він зайшов у водойму та пропав з поля зору. Місцеві жителі одразу до водойми викликали рятувальників та швидку медичну допомогу.

«Рятувальники 10 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою підручних засобів підняли з глибини близько 3 метрів тіло чоловіка вже без ознак життя», – повідомили в ДСНС Буковини в середу, 17 липня.

На місце події також приїхали працівники поліції. Правоохоронці за фактом утоплення чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Тіло потопельника відправили на проведення судової експертизи.