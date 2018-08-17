У Дрогобичі обрали інвестора, що готовий вкласти €100 млн у сміттєпереробний завод

У четвер, 16 серпня, на засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради затвердили інвестора, який хоче збудувати сміттєпереробний завод у Дрогобичі. Як інформують на сайті Дрогобицької міськради, сміттєпереробний завод будуватиме ТОВ «ЕКО-СТАНДАРТ 10».

Керівником цього підприємства, яке займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, є Андрій Стицишин. Статутний капітал підприємства 3 тис. грн.

На сайті Дрогобицької міськради вказано, що ТОВ «ЕКО-СТАНДАРТ 10» є офіційним партнером німецької фірми Solventure Ltd (власником патенту) та ІDS Сonsulting (фінансовим партнером).

«Переробка ТПВ, яку пропонує інвестор, полягає біохімічній обробці з подальшим виділенням теплової та електричної енергії. Щодо впливу на навколишнє середовище, то, за словами інвесторів, він є абсолютно екологічно безпечним, що підтверджують сертифікати якості. У Німеччині завод такої ж потужності, який планують спорудити у Дрогобичі, розташований за 300 метрів від найближчого населеного пункту», – йдеться у повідомленні міськради.

У Дрогобичі інвестори планують спорудити завод проектною потужністю з переробки сміття 100 тис. тонн відходів на рік, однак це питання ще узгоджуватиметься, оскільки інвестори планують брати за сировину ТПВ зі сміттєзвалища поблизу села Брониця. Термін будівництва заводу становить приблизно 3 роки. Як вказано у повідомленні, приблизна вартість будівництва такого сміттєпереробного заводу складає 100 млн євро, які в повному обсязі готова інвестувати німецька компанія Solventure Ltd та IDS Сonsulting.

Окрім цього, німецька компанія готова інвестувати в спорудження у Дрогобичі теплиць, які працюватимуть за рахунок теплової енергії, яка виділяється від переробки ТПВ.

Затвердження інвестора виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради є першим кроком. Після цього питання про затвердження інвестора винесуть на засідання сесії, після чого відбудеться підписання договору.

Нагадаємо, що раніше Львів отримав 35 млн євро від ЄБРР та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). За ці кошти Львів почне будівництво сміттєпереробного заводу та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.