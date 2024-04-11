У відділенні є сучасна операційна. яка відповідає європейським нормам

У Дрогобицькій міській лікарні №1 після 36-річної перерви відновило роботу сучасне урологічне відділення. Ця лікарня є кластерною, тобто багато профільною, у якій мають надавати медичну допомогу з усіх найпоширеніших захворювань, зокрема, й урологічних. На капітальний ремонт урологічного відділення витритили 6 млн грн, ще на 12 млн грн закупили сучасне обладнання. У ньому надаватимуть медичну допомогу не лише мешканцям Дрогобича і району, а й сусідніх міст та сіл, повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Ремонтні роботи у новоствореному відділенні стартували у вересні 2023 року і завершилися у січні цього року. Відділення має дев’ять сучасних палат для пацієнтів, із яких чотири – з підвищеним комфортом та окремими санвузлами і душовими кабінами.

У відділенні є дев'ять сучасних палат для пацієнтів

«У кожній палаті встановлять монітор пацієнта, який дозволить контролювати життєво важливі показники недужих. Окрім цього, у відділенні є сучасна оглядова, перев’язувальна, сестринський пост та найголовніше – європейська операційна, яка обладнана необхідною потужною технікою для проведення малоінвазивних та лапароскопічних операційних втручань», – повідомляють у міській раді.

Завідуючкою нового урологічного відділення є Ольга Петришин.