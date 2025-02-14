Для дорослих дистанції починаються від 1 км, а для дітей — від 100 метрів

6 квітня в Дрогобичі вже втретє відбудеться благодійний забіг – Дрогобицький півмарафон. Організовує його військовослужбовець Іван Гуляк спільно з 15-ю окремою бригадою артилерійської розвідки «Чорний ліс», в якій він служить. Зібрані кошти передадуть на потреби цієї бригади.

«Кожен кілометр важливий» – саме під таким гаслом відбудуться змагання. Участь у півмарафоні можна взяти й разом зі сім’єю, для дорослих дистанції починаються від 1 км, а для дітей — від 100 метрів.

Організатор події Іван Гуляк – досвідчений бігун родом з Дрогобича. Для нього цей захід також є популяризацію бігу серед жителів та гостей міста, а ще – популяризацію Дрогобича як туристичного центру. Тож у програмі, окрім забігу, для учасників змагань запланували безплатні екскурсії. Це підйом на вежу Ратуші Дрогобича, екскурсія на найстаріше підприємство України – Дрогобицьку солеварню та екскурсія до Церкви святого Юра.

Організатор події Іван Гуляк – досвідчений бігун родом з Дрогобича (фото організаторів)

Урочисті старт та фініш забігу відбудуться на центральній площі Ринок у Дрогобичі, а ті, хто фінішує у першій трійці на своїх дистанціях – піднімуться на п’єдестал. Для глядачів заходу також передбачені заходи протягом змагань, про які організатори повідомлять згодом у Facebook та Instagram. Для тих, хто ніколи не займався бігом, буде благодійна дистанція.

«Дистанція “благодійний 1 км” для тих, хто вагається, може він чи вона пробігти інші дистанції. Цю дистанцію можна пробігти, а можна і пройти. Вона розрахована для людей, які хочуть підтримати військових», – зазначив організатор та військовослужбовець Іван Гуляк.

Зареєструватися на третій Дрогобицький півмарафон та дізнатися деталі можна за посиланням.