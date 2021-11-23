На гірській дорозі біля Славського розбився 35-річний мотоцикліст
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У гірському селі Нижня Рожанка на Львівщині уночі вівторка, 23 листопада, загинув 35-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався із керуванням і злетів у кювет. Медики констатували смерть чоловіка на місці події.
ДТП трапилась о 1:50 ночі у селі Нижня Рожанка Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Geon X-Road, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Додамо, що дорогу у селі Нижня Рожанка завершили ремонтувати цього року. Роботи проводились у рамках проекту «Мале карпатське коло».