Мотоцикліст не впорався із керуванням і з'їхав в кювет

У гірському селі Нижня Рожанка на Львівщині уночі вівторка, 23 листопада, загинув 35-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався із керуванням і злетів у кювет. Медики констатували смерть чоловіка на місці події.

ДТП трапилась о 1:50 ночі у селі Нижня Рожанка Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Geon X-Road, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Додамо, що дорогу у селі Нижня Рожанка завершили ремонтувати цього року. Роботи проводились у рамках проекту «Мале карпатське коло».