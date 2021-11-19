Поліція ще не встановила особу загиблого чоловіка

Вранці п'ятниці, 19 листопада, біля Сокільників сталася смертельна аварія. Вантажівка збила пішохода, який від отриманих травм загинув на місці. Про аварію повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

ДТП сталася близько 05:50 ранку. Водій вантажівки DAF їхав трасою неподалік Сокільників і збив пішохода. Чоловік загинув одразу на місці аварії.

Близько 10:00 поліція повідомила, що особа загиблого чоловіка вже встановлена. Ним виявився 22-річний мешканець Івано-Франківської області. За версією поліції, чоловік переходив дорогу у невстановленому місці.

Вантажівкою керував 58-річний львів'янин, який не помітив пішохода, зокрема через його темний одяг. Поліція відкрила кримінальне провадження і почала слідство.