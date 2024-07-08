Наслідки ДТП 7 липня 2024 року у селі Романківці

Ввечері 7 липня, у селі Романківці Дністровського району Чернівецької області 20-річний водій Audi А4 зіштовхнувся з Daewoo Matiz, за кермом якого була 34-річна водійка. Від отриманих травм на місці загинула 12-річна пасажирка Daewoo Matiz. У пресслужбі поліції Чернівецької області у понеділок, 8 липня, розповіли, що винуватцеві ДТП загрожує позбавлення до восьми років в'язниці.

«Водій Audi А4 та троє його пасажирів, віком від 18 до 26 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Медики доправили всіх потерпілих до лікарні. Поліцейські затримали 20-річного водія та помістили до спецпалати місцевої лікарні», – розповіли у пресслужбі.

Наразі два автомобілі, які потрапили у ДТП, перебувають під арештом. Правоохоронці кваліфікують аварію за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі із забороною керувати транспортом. Слідство триває.