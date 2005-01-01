У ДТП на об’їзній Львова загинув водій та постраждала його донька

Водій та пасажирка вантажівки отримали незначні ушкодження

У понеділок, 2 квітня, близько 17:45 на автодорозі Київ – Чоп сталась ДТП, у якій троє осіб отримали травми, а водій однієї з автівок загинув. Про це ZAXID.NET повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.

Аварія сталась неподалік села Чижки. Автомобіль Ford, за кермом якого був 48-річний львів’янин, зіштовхувся із вантажівкою Mercedes. Через отримані травми водій легковика загинув на місці ДТП.

У автомобілі Ford також їхала 13-річна донька водія. Через отримані травми дівчинку доставили до лікарні, вона зараз перебуває у реанімації. Водій вантажівки та його пасажирка отримали легкі травми. Зараз їх оглядають лікарі та встановлюють діагноз.

Причини та обставини ДТП встановлюються.