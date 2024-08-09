Аварія сталася на трасі сполученням Київ – Ковель – Ягодин

У четвер, 8 серпня, неподалік села Маюничі Вараського району сталася ДТП, в якій постраждали шестеро дорослих і четверо дітей. Про це повідомила 9 серпня поліція Рівненської області.



Аварія на трасі сполученням Київ – Ковель – Ягодин сталася близько 15:30. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Touran, 47-річний житель Київської області, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із позашляховиком Mitsubishi Pajero Sport під керуванням 51-річного мешканця села Полиці.



«Як пояснив кермувальник, він заснув за кермом. У мінівені перебувала сім’я із Київщини: подружжя та п’ятеро дітей віком від одного року до 18. У позашляховику їхали четверо мешканців села Полиці віком від 44 до 60 років», – зазначають правоохоронці.

Усіх, окрім водія Volkswagen, госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня. Загрози їхньому життю немає.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає від 51 до 85 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк до трьох років.