Внаслідок ДТП на Рівненщині загинув 27-річний мотоцикліст
Водій мотоцикла не мав водійського посвідчення відповідної категорії
До теми
На Рівненщині у Вараському районі сталась смертельна ДТП за участі мотоцикліста. Від отриманих травм 27-річний водій помер у лікарні. Про це повідомили у Нацполіції Рівненщини.
Аварія трапилась у суботу, 13 липня, у селищі Зарічне. Повідомлення про смертельну ДТП надійшло до правоохоронців від медиків близько 10:15. Слідчі встановили, що водій мотоцикла Viper, 27-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та врізався у кам’яний паркан.
Чоловіка госпіталізували до лікарні, проте медики не змогли його врятувати. Від отриманих травм водій мотоцикла помер у реанімації.
Правоохоронці з’ясували, що водій мотоцикла не мав водійського посвідчення відповідної категорії, але перебував у мотошоломі та на зареєстрованому мотоциклі.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Нагадаємо, вночі 8 липня у селі Орв’яниця Сарненського району сталася смертельна ДТП, в якій загинув 19-річний мотоцикліст. За даними правоохоронців, 19-річний водій мотоцикла Lonkin не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і впав.