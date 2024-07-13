27-річний водій мотоцикла помер у реанімації

На Рівненщині у Вараському районі сталась смертельна ДТП за участі мотоцикліста. Від отриманих травм 27-річний водій помер у лікарні. Про це повідомили у Нацполіції Рівненщини.

Аварія трапилась у суботу, 13 липня, у селищі Зарічне. Повідомлення про смертельну ДТП надійшло до правоохоронців від медиків близько 10:15. Слідчі встановили, що водій мотоцикла Viper, 27-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та врізався у кам’яний паркан.

Чоловіка госпіталізували до лікарні, проте медики не змогли його врятувати. Від отриманих травм водій мотоцикла помер у реанімації.

Правоохоронці з’ясували, що водій мотоцикла не мав водійського посвідчення відповідної категорії, але перебував у мотошоломі та на зареєстрованому мотоциклі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, вночі 8 липня у селі Орв’яниця Сарненського району сталася смертельна ДТП, в якій загинув 19-річний мотоцикліст. За даними правоохоронців, 19-річний водій мотоцикла Lonkin не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і впав.