На Рівненщині водій «ВАЗ» на смерть збив 65-річного велосипедиста

У Дубенському районі Рівненської області сталась смертельна аварія, внаслідок ДТП загинув велосипедист. Про це у суботу, 2 серпня, повідомила поліція області.

Аварія трапилась у п’ятницю, 1 серпня, близько 11:20 біля села Козин. За даними правоохоронців, 44-річний житель села Іванівка, який перебував за кермом автомобіля «ВАЗ» збив 65-річного велосипедиста, який проживав у селі Гранівка.

«Унаслідок ДТП від отриманих травм пенсіонер загинув на місці: медики швидкої лише констатували смерть. У водія відібрані біологічні зразки для визначення стану сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, 26 липня селі Острожець Дубенського району Рівненської області у ДТП загинув 21-річний мотоцикліст.

20 липня, біля села Антонівка Рівненського району сталася ДТП за участі двох легковиків. Внаслідок аварії загинули чотири людини.