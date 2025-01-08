Вранці 7 січня поблизу села Череваха Камінь-Каширського району сталася смерельна ДТП. Унаслідок зіткнення двох легковиків загинула 47-річна водійка Citroën, ще дві людини постраждали. Про це повідомила пресслужба поліції області.

«47-річна водійка Citroën зіткнулася із автомобілем Fiat під керуванням 49-річного мешканця Ковельського району. Від отриманих травм жінка померла у лікарні, водій та 41-річний пасажир іншого автомобіля госпіталізовані до відділення реанімації», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.