У ДТП на Волині загинув 21-річний мотоцикліст із Рівненщини
Чоловік їхав без мотошолома
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Близько опівночі 7 січня у Камінь-Каширському районі сталася ДТП, внаслідок якої загинув 21-річний мотоцикліст. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє пресслужба поліції області.
За даними слідства, між селами Судче та Березна Воля 21-річний житель Рівненщини не впорався з керуванням мотоцикла Geon та з’їхав у кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Як ZAXID.NET уточнила речниця поліціії Волині Марина Балдич, на момент аварії мотоцикліст не перебував у шоломі.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Розслідування триває.