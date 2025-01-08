Аварія сталася між селами Судче та Березна Воля

Близько опівночі 7 січня у Камінь-Каширському районі сталася ДТП, внаслідок якої загинув 21-річний мотоцикліст. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

За даними слідства, між селами Судче та Березна Воля 21-річний житель Рівненщини не впорався з керуванням мотоцикла Geon та з’їхав у кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як ZAXID.NET уточнила речниця поліціії Волині Марина Балдич, на момент аварії мотоцикліст не перебував у шоломі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Розслідування триває.