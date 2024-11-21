Поліцейські вилучили у 41-річного водія транспортний засіб

Ввечері 20 листопада у селі Заріччя Володимирського району легковик збив на смерть 66-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, 41-річний житель Володимира, водія автомобіля Hyndai Santa Fe, допустив наїзд на 66-річного пенсіонера. Відомо, що потерпілий – житель Зарічанської громади, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув.

Транспортний засіб поліцейські вилучили. Згідно з результатами огляду, водій був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України ( порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.