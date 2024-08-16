Смертельна аварія сталася на кільцевій дорозі в Хмельницькому

У середу, 14 серпня, в Хмельницькому сталася смертельна аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля. Водій останнього від отриманих травм помер на місці події, а його вагітна дружина – у реанімації. Про це ZAXID.NET повідомила 16 серпня речниця ДБР у Хмельницькій області Катерина Герасімук.

«Близько 12:50 на кільцевій дорозі в Хмельницькому водій Volkswagen зіштовхнувся із військовою вантажівкою, яка в той час перевозила 30 осіб на полігон для проведення навчальних стрільб. Від отриманих травм 24-річний легковика загинув на місці події, а його 21-річна пасажирка померла уже в лікарні», – розповіла Катерина Герасимчук.



Відомо, що загибла жінка перебувала на третьому місяці вагітності.

Як уточнила Катерина Герасимчук, військові під час ДТП не постраждали. Згідно з результатами експертизи, водій вантажівки був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 ККУ (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.