Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході в Хмельницькому

У четвер, 15 серпня, на нерегульованому пішохідному переході в Хмельницькому сталася ДТП, внаслідок якої загинув 65-річний чоловік. Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Аварія на вулиці Степана Бандери в Хмельницькому сталася близько 14:00. За даними слідства, 21-річний водій Volkswagen Golf збив на «зебрі» 65-річного чоловіка. Останній від отриманих травм помер в автомобілі швидкої допомоги.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.