У Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) відкрилося найбільше у світі оглядове колесо, пише Euronews.

250-метровий атракціон розташований на штучному острові. Колесо назвали «Айн Дубай» – «Око Дубая». На ньому облаштували 48 кабінок, в деяких з яких є бар та можливість замовити вечерю. На колесі одночасно можуть перебувати 1750 відвідувачів. Організатори атракціону обіцяють навіть можливість влаштовувати конференції або весілля.

Один оборот колеса триває 38 хвилин. Працювати воно буде цілодобово.

The Dubai Eye just opened in the UAE and, at 820 ft, it's officially the world’s tallest observation wheel. To mark the grand opening, Crown Prince of Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum was filmed sitting atop one of the wheel’s viewing pods in a promotional video pic.twitter.com/yaKzl68ddP — NowThis (@nowthisnews) October 22, 2021

The world's largest and highest ferris wheel opens in Dubai. The ‘Dubai Eye’ stands around 820 feet tall and can hold 1,750 visitors pic.twitter.com/NFWRggLr5Z — Reuters (@Reuters) October 22, 2021

Як зазначає «Бабель», у липні в Дубаї відкрився ще один рекордний атракціон – найглибший в світі басейн для дайвінгу. Його глибина 60 метрів, він є частиною нового атракціону Deep Dive Dubai. До цього найглибшим був басейн в Польщі — 45 метрів.

Також Дубай відомий тим, що у ньому є найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа.