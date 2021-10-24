У Дубаї відкрили найбільше у світі оглядове колесо
На атракціоні одночасно можуть перебувати 1750 людей
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У Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) відкрилося найбільше у світі оглядове колесо, пише Euronews.
250-метровий атракціон розташований на штучному острові. Колесо назвали «Айн Дубай» – «Око Дубая». На ньому облаштували 48 кабінок, в деяких з яких є бар та можливість замовити вечерю. На колесі одночасно можуть перебувати 1750 відвідувачів. Організатори атракціону обіцяють навіть можливість влаштовувати конференції або весілля.
Один оборот колеса триває 38 хвилин. Працювати воно буде цілодобово.
Як зазначає «Бабель», у липні в Дубаї відкрився ще один рекордний атракціон – найглибший в світі басейн для дайвінгу. Його глибина 60 метрів, він є частиною нового атракціону Deep Dive Dubai. До цього найглибшим був басейн в Польщі — 45 метрів.
Також Дубай відомий тим, що у ньому є найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа.