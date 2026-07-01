Вакцини від малярії в Україні наразі нема

До Львівської обласної інфекційної лікарні потрапили дві мешканки Львівщини, у яких лабораторно підтвердили найважчий вид малярії – тропічну малярію. Жінки відпочивали на острові Занзібар у Танзанії.Це вже четвертий випадок малярії на Львівщині цього року. Всі пацієнти привезли захворювання зі Занзібару, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Після повернення з відпочинку у пацієнток виникли симптоми застуди. Підвищилася температура, виник озноб, головний біль. Паразитологи Центру нині, 1 липня, підтвердили у них тропічну малярію.

Лікуюча лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло уточнила ZAXID.NET, що малярію діагностували у матері та доньки. Вони повернулися 22 червня, а симптоми появилися 29 червня. Хіміопрофілактику малярії вони не проходили. Нині їх госпіталізували до інфекційної лікарні. Стан – важкий, лікування лише розпочалося.

За словами Наталії Тімко-Іванченко, це вже четвертий випадок тропічної малярії на Львівщині цього року. І всі виникли після відпочинку на острові Занзібар.

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«Щоб уникнути захворювання варто перед подорожжю вживати протималярійні препарати, які призначить лікар. Вакцина в Україні поки відсутня. Для лікування є специфічні препарати. І слід використовувати засоби для відлякування комарів», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Нагадаємо, малярія – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки. Є чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. За даними ВООЗ, ризик зараження існує у 87 країнах світу, переважно в Африці, Південній Азії та Америці. Тож перед поїздкою до країн із ризиком малярії варто проконсультуйтеся з лікарем щодо хіміопрофілактики.