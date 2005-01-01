У двох новостворених ОТГ на Львівщині відбуваються вибори

У неділю, 24 грудня, відбуваються перші вибори ще у двох новостворених об’єднано-територіальних громадах Львівщини – Кам’янка-Бузькій та Мурованській.

Кам’янка-Бузька ОТГ є другою після Жовтанецької ОТГ у Кам’янка-Бузькому районі.

Нагадаємо, нещодавно там відбулась суперечка через межі виборчих округів. Як повідомляв ZAXID.NET, мешканець Кам'янки-Бузької звернувся з позовом до адмінсуду. Він стверджував, що утворені місцевою виборчою комісією округи суттєво відрізняються за кількістю виборців. Відхилення становили до 35% при допустимому показнику 15%. Під час засідання суду з’ясувалося, що більше округів утворили по селах, де зареєстровано менше виборців, а по містах, де кількість виборців є більшою, комісія навпаки створила менше округів.

Судді погодилися, що постанова виборчої комісії «створює нерівні умови для виборців та потенційних кандидатів у цих виборчих округах». Відтак вирішили задовольнити позов, скасувавши постанову Кам'янка-Бузької міської виборчої комісії.

Мурованська ОТГ у Пустомитівському районі стала вже четвертою – після Давидівської, Підберізцівської, Солонківської та Щирецької.

Усього на Львівщині утворено уже 35 об’єднаних територіальних громад. Найвищий рівень фінансової спроможності з-поміж ОТГ Львівщини мають Тростянецька, Мостиська та Новокалинівська громади.