У Камінь-Каширському та Ковельському районах епідеміологи зафіксували спалахи захворюваності на вірусний гепатит А. Майже половина інфікованих – діти. Про це повідомили 21 листопада у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«Цьогоріч на території області зареєстровано 105 випадків захворювання на гепатит А проти 13 за аналогічний період 2023 року. Найбільше випадків виявлено в Ковельському та Камінь-Каширському районах. Серед інфікованих 44 дитини віком до 18 років», – зазначають медики.

Так, у селі Верхи Камінь-Каширського району захворіли 24 людини, з яких 16 – діти. За інформацією лікарів-епідеміологів, усі недужі повʼязані родинними та сусідськими взаєминами. Наразі 23 людини вже одужали, а спалах локалізували. Крім цього, випадки вірусного гепатиту А зареєстрували в селі Поступель Ковельського району. Хворобу виявили у шести місцевих жителів. Серед них – двоє школярів та двоє вихованців закладу дошкільної освіти.

«У населених пунктах провели дослідження проб води в осередках, а також дезінфекцію джерел водопостачання. У воді вірусу гепатиту А не виявили, тому, ймовірно, поширення інфекції відбулося контактно-побутовим шляхом», – додають у центрі контролю та профілактики хвороб.

Додамо, що гепатит А – захворювання печінки вірусного походження. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14-28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається через воду та харчі, а також контактно-побутовим шляхом через брудні руки.

Спеціального лікування від гепатиту А не існує. Перебіг, зазвичай, має сприятливі прогнози і організм долає вірус самостійно. Одужання триває залежно від індивідуальних особливостей: може займати кілька тижнів або місяців.

Аби запобігти захворюванню, медики рекомендують: