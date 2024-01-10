У Фінляндії заборонили продаж нерухомості компанії, що пов'язана з Росією

У Фінляндії міністр оборони Антті Хакканен заблокував угоду про продаж нерухомості компанії, яка пов’язана з Росією. Про це йдеться у заяві на сайті міністерства оборони Фінляндії, яку опублікували у середу, 10 січня.

Зазначається, що компанія, яка частково належить Росії, хотіла придбати об’єкт нерухомості у фінському місті Іломансі, що розташоване поблизу фінсько-російського кордону. Угоду про продаж заблокував міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.

Згідно із заявою, рішення було прийнято у зв’язку із тим, що використання цього майна може «перешкодити організації національної оборони, нагляду та захисту територіальної цілісності та забезпечення національної безпеки».

Раніше у жовтні 2023 року у Фінляндії заблокували три продажі нерухомості російським покупцям. У країні посилили контроль за подібними угодами та надали владі ширші повноваження припиняти операції з нерухомістю з міркувань національної безпеки.

Також у Фінляндії заблокували дві операції з нерухомістю в Соткамо. Вони були продані двічі між різними компаніями з одним і тим же власником, і покупець не надав необхідної інформації владі.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо оголосив про закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією: «Іматра», «Нійрала», «Нуйямаа» та «Ваалімаа». Згодом, голова фінського уряду заявив про закриття ще трьох КПП на межі з Росією. Останній пункт пропуску – «Райя-Йоосепі», що межує з Росією, фінська влада закрила 30 листопада 2023 року.