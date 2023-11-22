Єдиний КПП, який працюватиме, розташований на північному сході Фінляндії у населеному пункті Раджа-Йозепі

Фінляндія вирішила закрити усі пункти пропуску із Росією, окрім одного, розташованого на північному сході країни. Про відповідне рішення оголосив у середу, 22 листопада, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає фінське видання Yle.

Уряд Фінляндії посилив обмеження на перетин кордону з боку Росії, попри те, що раніше заявляв про закриття тільки чотирьох пунктів пропуску. Таке рішення, за даними фінськї влади, пов’язане із великою кількістю біженців, які шукають притулок.

«Це означає, що прикордонні пункти Іматра, Куусамо, Нійрала, Нуйямаа, Салла, Ваалімаа і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією будуть закриті. Рішення Уряду набуде чинності 24 листопада і діє щонайменше до 23 грудня 2023 року», – повідомило видання.

Зазначається, що на єдиному КПП, який буде працювати на кордоні з Росією, Раджа-Йозепі, можна буде подати прохання про міжнародний захист. Інші пропускні пункти не будуть надавати прихисток.

Нагадаємо, із зими 2023 року Фінляндія бореться з міграційною кризою на кордоні з Росією. У лютому 2023 року Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на кордоні з РФ, щоб не допустити потоку нелегалів.

В листопаді служба охорони кордону Фінляндії ухвалила рішення не пропускати велосипедистів, які їдуть із Росії, оскільки ними найчастіше виявлялися нелегальні мігранти, а вже 14 листопада уряд країни заявив, що розглядає повне закриття кордону з Росією. Влада Фінляндії пояснила це тим, що прикордонники РФ почали масово пропускати людей без документів для в’їзду в країну.