Уряд Фінляндії розглядає повне закриття кордону з РФ, оскільки служба прикордонного контролю Росії почала масово пропускати людей без документів для в'їзду в країну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, повідомляє Yle.

Орпо зазначив, що російські прикордонні служби «змінили практику» і тепер пускають до кордону Фінляндії людей без необхідних документів, причому кількість таких нелегальних мігрантів зростає.

Глава уряду сказав, що це «слід сприймати серйозно» і що влада «відстежує ситуацію» і готує варіанти реакції аж до закриття конкретного пункту пропуску або навіть усього кордону.

Орпо не став стверджувати, що йдеться саме про гібридну операцію Росії, але сказав, що поведінка прикордонної охорони РФ є «свідомою», оскільки подібне вже спостерігалося під час попередньої хвилі біженців до Фінляндії через Росію у 2015−2016 роках.

«Тоді було те саме, до фінського кордону пропускали людей без в'їзних документів, які приїхали просити притулок у нашій країні. У цьому сенсі це виглядає усвідомленим рішенням», – зазначив він.

Також він повідомив, що російські прикордонники допомагають біженцям досягти фінського кордону, супроводжують їх і навіть підвозять.

Зауважимо, що раніше служба охорони кордону Фінляндії ухвалила рішення не пропускати велосипедистів, які їдуть із Росії, оскільки ними найчастіше виявлялися нелегальні мігранти.

15 квітня Фінляндія почала будівництво першої ділянки паркану на кордоні з Росією, щоб захиститися від міграційної кризи, яку 2021 року на кордоні з Польщею організувала Білорусь.