США планують розмістити свої військові бази у Фінляндії

Сполучені Штати та Фінляндія ведуть переговори про розміщення американських військових і військової техніки та проведення військових навчань на фінській території. Країни хочуть укласти угоду про оборонну співпрацю (DCA). Про це йдеться в публікації Helsingin Sanomat, яку цитує «Європейська правда».

Як йдеться у матеріалі, переговори між Фінляндією і США щодо DCA розпочались наприкінці квітня. Угода, як передбачається, дозволить американським збройним силам безперешкодно використовувати фінську землю й бази для навчань і зберігання матеріальних засобів.

Представник Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікаель Антелл, який бере участь у переговорах, у коментарі HS пояснив, що угода зі США доповнить членство країни в Північноатлантичному Альянсі.

«DCA дозволяє розгортання військ, їхнє перебування в країні, попереднє зберігання військового обладнання й можливі інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону», – розповів Антелл. Він припустив про можливе створення на території Фінляндії ангару для обслуговування винищувачів п’ятого покоління F-35.

Водночас представник фінського МЗС наголосив, що DCA не стосується можливого розміщення у Фінляндії ядерної зброї.

За даними Helsingin Sanomat, переговори щодо угоди про оборонну співпрацю на офіційному рівні між Фінляндією і США триватимуть до 2024 року, після чого проєкт документа передадуть на розгляд парламенту.

Станом на початок 2022 року США підписали DCA або аналогічні за статусом угоди з 17 членами ЄС і НАТО, а також ще шістьма трансатлантичними союзниками по обороні, які не є членами Європейського Союзу, зокрема з Норвегією.

Нагадаємо, що 4 квітня, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу. Відповідний фінальний документ про вступ підписав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.