У ВМС Швеції вважають, що Росія може саботувати чи атакувати енерголінії

Швеція та Фінляндія перевела свої військово-морські сили у стан підвищеної готовності через російські кораблі, які наблизилися до енергосистем країн. Військові готові запобігти нападу Росії на шведські та фінські енергомережі, повідомила в інтерв'ю виданню Iltalehti у неділю, 30 квітня, командувачка ВМС Швеції Єва Скоог Хаслум.

За її словами, кораблі ВМС Росії помітили біля вітряних електростанцій країн, а також поблизу підводних силових кабелів, які живлять інфраструктуру Швеції та Фінляндії. Єва Скоог Хаслум заявила, що Росія може вдатися до саботажу чи атаки на енергетичні мережі.

«Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту. Це один зі способів проведення операції проти нас. Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони», – повідомила командувачка ВМС Швеції.

Через можливі атаки з боку російських кораблів Швеція та Фінляндія активізували свої кораблі, перевівши їх у підвищену готовність. Скільки саме суден Росії перебуває в акваторії, де прокладені кабелі, Єва Скоог Хаслум не уточнила.

Нагадаємо, 15 квітня Фінляндія почала зводити огорожу на кордоні з Росією, щоб укріпити 200 км найбільш критичних ділянок. Зокрема країна почала укріплювати кордони з Росією через війну в Україні, та після вступу до НАТО. Зазначимо, Росія виступила різко проти членства Швеції та Фінляндії до НАТО, заявивши, що це нібито може загрожувати безпеці росіян.