Росія перевела свій тихоокеанський флот у повну бойову готовність
Кораблі росіян, зокрема, імітуватимуть масовані ракетно-авіаційні удари
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Росія почала раптову перевірку свого тихоокеанського флоту і переводить його у найвищий ступінь готовності. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Сєргєй Шойгу сказав, що «піднято за тривогою і почато приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі».
Це робиться начебто з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення.
Флот планує зімітувати масовані ракетно-авіаційні удари, провести навчання з пошуку та знищення підводних човнів, виконати торпедні, артилерійські стрільби та ракетні пуски під час ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника.
Тихоокеанський флот – оперативно-стратегічне об'єднання військово-морського флоту Росії в Тихому океані у складі східного військового округу.
До складу тихоокеанського флоту РФ входять:
- 3 атомних ракетних підводних крейсери стратегічного призначення;
- 5 атомних підводних човнів з крилатими ракетами;
- 5 атомних підводних човнів;
- 8 дизельних підводних човнів;
- 1 ракетний крейсер «Варяг»;
- 1 важкий атомний ракетний крейсер «Адмірал Лазарєв»;
- 1 есмінець (ще 3 в консервації),
- 4 великих протичовнових кораблі;
- 8 малих протичовнових кораблів;
- 4 малих ракетних кораблі;
- 10 ракетних катерів;
- 9 тральщиків;
- 4 великі десантні кораблі.
Флот утворений в січні 1935 року шляхом перейменування морських сил Далекого Сходу.