Росія почала раптову перевірку свого тихоокеанського флоту і переводить його у найвищий ступінь готовності. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Сєргєй Шойгу сказав, що «піднято за тривогою і почато приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі».

Це робиться начебто з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення.

Флот планує зімітувати масовані ракетно-авіаційні удари, провести навчання з пошуку та знищення підводних човнів, виконати торпедні, артилерійські стрільби та ракетні пуски під час ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника.

Тихоокеанський флот – оперативно-стратегічне об'єднання військово-морського флоту Росії в Тихому океані у складі східного військового округу.

До складу тихоокеанського флоту РФ входять:

3 атомних ракетних підводних крейсери стратегічного призначення;

5 атомних підводних човнів з крилатими ракетами;

5 атомних підводних човнів;

8 дизельних підводних човнів;

1 ракетний крейсер «Варяг»;

1 важкий атомний ракетний крейсер «Адмірал Лазарєв»;

1 есмінець (ще 3 в консервації),

4 великих протичовнових кораблі;

8 малих протичовнових кораблів;

4 малих ракетних кораблі;

10 ракетних катерів;

9 тральщиків;

4 великі десантні кораблі.

Флот утворений в січні 1935 року шляхом перейменування морських сил Далекого Сходу.