Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з Росією

Фінляндія закриє чотори із восьми пунтків пропуску на кордоні з Росією. Як повідомив сайт новин «Ilta-Sanomat» у четвер, 16 листопада, таке рішення пов’язане із великою кількістю біженців, які шукають притулок.

За словами прем’єр-міністра країни Петтері Орпо, на східному кордоні Фінляндії у ніч з 17 на 18 листопада закриють пункти пропуску Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

«Прикордонна зона залишається мирною територією, за ситуацією на кордоні будуть спостерігати. Подальші зміни у роботі КПП будуть ухвалювати після аналізу ситуації», – зазначила міністерка внутрішніх спав Фінляднції Марі Рантанен.

Нагадаємо, 15 квітня Фінляндія почала будівництво першої ділянки паркану на кордоні з Росією, щоб захиститися від міграційної кризи, яку 2021 року на кордоні з Польщею організувала Білорусь.

12 листопада служба охорони кордону Фінляндії ухвалила рішення не пропускати велосипедистів, які їдуть із Росії, оскільки ними найчастіше виявлялися нелегальні мігранти.

14 листопада уряд Фінляндії заявив, що розглядає повне закриття кордону з Росією, оскільки служба прикордонного контролю Росії почала масово пропускати людей без документів для в'їзду в країну.