Фінляндія припиняє роботу останнього КПП, що межує з Росією

Фінляндія закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією до 13 грудня. Останнім діючим КПП, що межує з РФ, залишався «Райя-Йоосепі», але у вівторок, 28 листопада, фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив про його закриття, повідомляє Yle.

За словами Петтері Орпо, мета уряду – якнайшвидше взяти під контроль гібридний вплив Росії. Також він додав, що такі дії пропорційні ситуації, яка склалася.

«Росія спричинила цю ситуацію, і вона також може з нею покінчити», — заявив Петтері Орпо.

Пункт пропуску «Райя-Йоосепі», що межує з Росією, припинить працювати у четвер, 30 листопада. На час закриття пунктів пропуску звернення за міжнародним захистом можна буде подати лише в портах та аеропортах.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен зазначила, що повне закриття східного кордону необхідно для національної безпеки.

Нагадаємо, від початку 2023 року Фінляндія бореться з міграційною кризою на кордоні з Росією. У лютому 2023 року Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на кордоні з РФ, щоб не допустити потоку нелегалів.

В листопаді служба охорони кордону Фінляндії ухвалила рішення не пропускати велосипедистів, які їдуть із Росії, оскільки ними найчастіше виявлялися нелегальні мігранти, а вже 14 листопада уряд країни заявив, що розглядає повне закриття кордону з Росією. Влада Фінляндії пояснила це тим, що прикордонники РФ почали масово пропускати людей без документів для в’їзду в країну.

16 листопада 2023 року фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо повідомив, що на східному кордоні Фінляндії у ніч з 17 на 18 листопада закриють пункти пропуску Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа, що суміжні із російськими. Згодом, голова фінського уряду заявив про закриття ще трьох КПП на межі з Росією.