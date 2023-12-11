В Україні Яну Пєтровському загрожує до 15 років тюрьми

Окружний суд Гельсінкі залишив під вартою співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», 36-річного неонациста Яна Пєтровського. Про це у понеділок, 11 грудня, повідомило фінське видання Yle.

Як повідомляє фінське видання, суд вирішив приховати особу затриманого, але, за інформацією Yle, провадження стосувалося саме Яна Пєтровського, який у Фінляндії проживає під імʼям Воїслав Торден.

У пʼятницю, 8 грудня, Верховний суд відмовив в екстрадиції до України та звільнив Яна Пєтровського. Причина відмови в екстрадиції – умови в українських вʼязницях. Європейський суд з прав людини вважає, що Пєтровському загрожують тортури в Україні, а це порушить третю статтю Конвенції з прав людини. Україна у своєму запиті про екстрадицію заявила, що вона дотримується положень Конвенції з прав людини. Однак, на думку Верховного суду, це повідомлення не гарантує, що з Яном Пєтровскім поводитимуться належним чином. Того ж дня Яна Пєтровського затримали прикордонники. Адже він перебуває під санкціями ЄС та США за участь у війні проти України. Щоб потрапити до Фінляндії Ян Пєтровський змінив імʼя на Воїслав Торден. Вперше його затримали 25 серпня 2023 року.

Яну Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії. Йому інкримінують участь у терористичних злочинах у лавах «Русіча» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині.

Нагадаємо, ДШРГ «Русіч» – російське неонацистське військове угрупування, що брало участь у війні на сході України, російській інтервенції в Сирії та російському вторгненні в Україну 2022 року в складі російських військ. Заснована в 2009, як тренувальна база для військової підготовки. Засновник Алєксєй Мільчаков – уродженець Санкт-Петербурга з неонацистськими поглядами, котрий носив прізвисько «Фріц».

Також є припущення про можливий тісний зв'язок ДШРГ «Русіч» з ПВК «Вагнера». Мільчаков і засновник «Вагнера» Дмітрій Уткін служили в 76-тій гвардійській десантно-штурмовій дивізії ВДВ. За словами Мільчакова група «Русіч» складається з добровольців з Європи та Росії. Як мінімум один із членів польського неонацистського угрупування Zadruga воював в їхньому складі.