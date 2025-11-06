Мати дівчинки розповіла, що інцидент трапився школі Storängen в місті Еспоо

У школі міста Еспоо 11-річну дівчинку українського походження на уроці музики змусили співати «Калінку», заявивши, що у школі про війну не говорять. Про це у середу, 5 листопада, повідомила національна телерадіомовна компанія Yle.

Мати дівчинки Ірина Горкун-Сілен розповіла, що інцидент трапився школі Storängen в місті Еспоо на уроці музики. Того дня клас її 11-річної доньки Ніколь ознайомлювався з російською культурою, тому учні мали співати пісню «Калінка».

Ніколь сказала вчительці, що вона українка і не хоче співати російською. Однак педагог відповіла, що у школі про війну не говорять.

«Донька зрозуміла, що якщо не співатиме, отримає погану оцінку, тож була змушена співати. Але це її дуже засмутило», – зазначила Ірина.

Варто зауважити, що «Калінка» – пісня, яка відома у виконанні хору Червоної армії і є символом російського військового та імперського минулого.

Директорка школи Елінор Гелльман відреагувала на інцидент, заявивши, що навчальний заклад вітає всіх дітей незалежно від походження і дотримується державної навчальної програми.

«У таких предметах, як музика, учні можуть знайомитися з різними культурами, а завдання підбираються педагогічно обґрунтовано», – додала вона.

В Національному управлінні освіти Фінляндії визнали, що в контексті війни певний контент може викликати сильні емоції. Юристка управління Хейді Руонала наголосила, що вчитель має змогу проявити гнучкість, запропонувавши альтернативне завдання.

Голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул заявив, що ця ситуація піднімає питання про доцільність популяризації російської культури в школах. Представники української громади додають, що проблема значно ширша, адже більшість послуг для українських біженців у Фінляндії надаються російською мовою.

Нагадаємо, у квітні фінський парламент схвалив заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії.