У Франківському районі Львова облаштовують 10 пандусів

У Франківському районі Львова до кінця 2019 року облаштують 10 пандусів біля житлових будинків, де мешкають люди з інвалідністю. Роботи проводять за міською програмою забезпечення комфорту для маломобільних груп населення.

Сім пандусів вже встановили. Вони мають полегшити заїзд у під’їзди багатоповерхівок. Але деякі доведеться продовжити, щоб люди на колісних кріслах могли потрапити аж до ліфта. Та це вже має зробити управитель будинку. Зараз роботи тривають на двох об’єктах. Де саме облаштувати пандус, визначає управління соцзахисту. Загалом встановлення таких доріжок коштує від 30 до 100 тис. грн.

«Ми, як місто, облаштовуємо доступність до самого будинку. А вже власник помешкання, за потреби, замовляє собі вікно з дверима і організовує в стіні отвір для дверей. Законодавець передбачає, що для цього жодні спеціальні дозвільні документи не потрібні», — пояснює голова Франківської райадміністрації Орест Тимчишин.

Наступного року за програмою забезпечення доступності у Львові облаштують 24 пандуси, 20 автоматичних підйомників та 1 автоматичний сходолаз.