З 2014 року складами користувалися волонтери низки благодійних фондів

Депутати Івано-Франківської обласної ради дозволили комунальному підприємству «Обласний аптечний склад» демонтувати свої будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 57, щоб звільнити місце для будівництва ветеранського простору. Рішення ухвалили на сесії 1 серпня.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, депутати погодили відведення земельної ділянки під простір для ветеранів, на будівництво якого область отримала 63,7 млн грн з державного бюджету. За словами посадовиці, майбутній простір працюватиме як центр підтримки – надаватиме юридичну, психологічну та соціальну допомогу. Також у ньому облаштують спортивні зони для фізичної реабілітації.

Проєкт майбутнього ветеранського простору в Івано-Франківську. Фото Світлани Онищук

Йдеться про територію на вул. Богдана Хмельницького, 57, де розташовані аптечні склади комунального підприємства Івано-Франківської міської ради, площею 1,7 тис. м2.

З 2014 року складами користувалися волонтери низки громадських організацій та благодійних фондів.

31 липня керівниця «Громадської ініціативи Галичини» Леся Качурова у коментарі «Репортеру» розповіла, що має чинний договір оренди з облрадою, який не передбачає розірвання без письмового повідомлення. Проте волонтерці зателефонували з облради з пропозицією розірвати договір оренди за згодою сторін, не запропонувавши їй альтернативи.

У свою чергу, депутатка Івано-Франківської облради Євгенія Бардяк, громадська організація якої «Молода Просвіта» теж користувалася аптечними складами для зберігання гуманітарної допомоги, зауважила, що поки у Львові реабілітаційними центрами вже давно користуються, у Франківську про них тільки говорять.

«Ми вже говорили про реабілітаційний центр на Софіївці, про реабілітаційний центр біля озера, про реабілітаційний центр на місці довгобуду обласної лікарні. Тепер говоримо про реабілітаційний центр на Хмельницького, де зараз розміщуються комунальні складські приміщення для волонтерської діяльності. І зараз я хвилююся, чи точно на місці комунальних складських приміщень буде реабілітаційний центр?» – сказала депутатка Івано-Франківської облради.

За інформацією «Галки», за демонтаж будівель КП «Обласний аптечний склад» на вул. Богдана Хмельницького, 57 проголосували 55 з 60 депутатів, присутніх на сесії Івано-Франківської обласної ради. Демонтаж проводитимуть за гроші обласного бюджету. За словами голови облради Олександра Сича, ця сума може сягати кількох мільйонів гривень.