На території ЖК по вул. Бельведерська 32 б в Івано-Франківську відкрили торговий центр А5. У ньому розташовані магазини відомих мереж, аптека, сервіс хімчистки та фітнес-клуб.

Як повідомили в Українській раді торгових центрів 11 вересня, площа нового ТЦ у Франківську – понад 3,5 тис. м2.

«У ньому відкрився польський магазин бренду Sinsay, сервіс хімчистки одягу, взуття, сумок, постелі Perfetto, магазин електроніки, побутової та цифрової техніки МТА, аптека АНЦ, Епіцентр Еxpress, Prostor та кав’ярня “48 паралель”», – зазначили в UCSC.

Окрім магазинів та сервісів, в приміщенні ТЦ працюватиме фітнес-клуб Apollon.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у центрі Івано-Франківська заплановане відкриття торгового-розважального центру А7, площею понад 10 тис. м2.