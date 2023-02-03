Пако Рабан неодноразово відвідував Україну

Знаменитий дизайнер, «революціонер моди», Пако Рабан помер у Франції у віці 88 років. Як повідомило у п'ятницю, 3 лютого, французька газета Le Monde, засновник дому високої моди Paco Rabanne помер у департаменті Фіністер на заході країни.

Пако Рабан (при народженні Франсіско Рабанеда-і-Куерво) народився 18 лютого 1934 року в Пасахесі, у Країні Басків. Його мама працювала на відомого іспанського модельєра Крістобаля Баленсіагу. Після смерті свого чоловіка, розстріляного режимом Франко, вона із чотирма дітьми втекла з Іспанії до французької Бретані.

У віці 17 років Рабан переїхав до Парижа, де протягом 10 років вивчав архітектуру в Національній школі образотворчих мистецтв. Свою кар'єру у світі моди він розпочав, створюючи прикраси для домів Givenchy, Dior та Balenciaga.

Його інавгурація як модельєра відбулася в 1964 році, коли він представив свою першу колекцію «Дванадцять експериментальних суконь на моделях босоніж». Згодом були «Дванадцять суконь, які не можна носити» в 1966 році, які він задумав як маніфест.

1966 року Пако Рабан заснував власний дім моди. Тоді ж він представив у Парижі першу колекцію одягу, виготовлену з нетрадиційних матеріалів. У 1969 році він випустив перші парфуми.

Він створив костюми для кількох фільмів, зокрема «Барбарелла» (Роджер Вадим, 1968), у якому знялася Джейн Фонда. Також робив костюми для фільму «Шукачі пригод» із Аленом Делоном (1967)

Метал, пластик, алюміній, компакт-диски, оптоволокно та бетон: протягом усієї своєї кар’єри Рабанн продовжував експериментувати з новими матеріалами. У 1978 році він навіть використав папір.

У 1986 році Рабан продав свій дім моди.

Після нагородження «Золотим наперстком» за найкращу колекцію високої моди в 1990 році він запустив колекцію прет-а-порте.

Знаменитий кутюр’є неодноразово відвідував Україну. У 2006 він побував у Києві із виставкою графіки. Після Помаранчевої Революції він заявив: «Україна нагадує мені зараз квітку, яка на очах розкриває свої пелюстки».