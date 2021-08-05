У Франції розбився невеликий літак з туристами, троє людей загинули. Про це 5 серпня повідомляє «Європейська правда».

Катастрофа сталася близько 15:00 у французькому департаменті Савойя, біля дороги, що веде до міста Сен-Коломбан-де-Вільяр.

Троє пасажирів літака загинули на місці в результаті катастрофи, а пілот, що катапультувався з літака, перебуває у важкому стані. Його доставили на гелікоптері до лікарняного центру Ліонського університету.

Літак, який летіві з льотного клубу з Атлантичної Луари, після падіння загорівся. На місці катастрофи знаходяться близько 30 пожежників, а також жандарми і медики.

Обставини катастрофи наразі невідомі і будуть визначені в рамках розслідування.