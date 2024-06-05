Під час обшуків в українця виявили матеріали для виготовлення вибухівки

У Франції затримали 26-річного українця з Донецької області, який також має громадянство Росії. Чоловіка підозрюють у підготовці до організації терористичного акту. Про це у середу, 5 червня, повідомляє «Європейська правда» із посиланням на французькі ЗМІ.

Зазначається, що українця госпіталізували до лікарні із опіками. Він отримав поранення випадково підірвавши вибухонебезпечну речовину – перекис ацетону під час спроби створити саморобну вибухівку. Спочатку йому надали медичну допомогу, а після цього – взяли під варту.

Правоохоронці провели обшуки у кімнаті готелю, яку він винаймав біля паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Під час обшуків там виявили матеріали, призначені для виготовлення вибухівки, а також гроші, кілька фальшивих паспортів і вогнепальну зброю.

Українця підозрюють у «участі у терористичній злочинній організації з метою підготовки злочинів проти особи», а також у незаконному володінні вибухівкою для підготовки теракту. Як повідомляє Le Journal du Dimanche, за однією із версій правоохоронців, чоловік міг працювати на спецслужби Росії.

Нагадаємо, польські правоохоронці затримали 26-річного українця. За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, українець Олександр Д. намагався змусити поляка фотографувати для нього переміщення військової техніки на польсько-українському кордоні.