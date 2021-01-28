У Франції затримали дев’ятьох молодиків, які підозрюються у нападі й жорстокому побитті 15-річного українського підлітка. Про це повідомляє «Укрінформ». Затримання дев'ятьох підлітків, які є членами одного кримінального угрупування проведено зранку 28 січня. Відзначається, що розслідування просувається успішно. Затриманим оголошено підозру у спробі убивства.

За попередніми даними, усі нападники є членами банди з Ванва – передмістя Парижа, яка раніше конфліктувала з бандою RD4, до якої міг входити постраждалий українець.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що у Парижі невідомі жорстоко побили 15-річного українця, який зараз перебуває в реанімації у комі. У нього пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення та травма очей.

Лікарі оціюють стан хлопця як важкий, однак є позитивна динаміка. Наразі медики планують розпочати процес виведення хлопця зі штучної коми для подальшої реабілітації.

МЗС України заявило, що потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. У зв’язку із побиттям хлопчика українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа, наразі проводиться розслідування.