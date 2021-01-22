У 14-річного Юрія пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей

У Парижі невідомі жорстоко побили 14-річного українця, зараз він у важкому стані перебуває в реанімації. Про це в Facebook повідомив один з представників української громади в Парижі.

«14-річний Юрій зазнав звірячого нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих з металевими кийками, битами і ножами атакували компанію студентів», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вдалося втекти всім, за винятком Юрія.

«Йому завдали безліч ударів. Він залишався у свідомості і просив передати його мамі, щоб вона не хвилювалася», – йдеться в дописі.

Як повідомляється, наразі хлопець перебуває у комі в реанімаційному відділенні лікарні. У нього пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Лікарі оцінюють його стан як критичний.

21 січня Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.

«Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами», – повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНІАН.

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що тримає дану ситуацію на контролі.

«Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул перебуває на зв'язку із рідними українця», – додав Ніколенко.