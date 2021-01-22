Посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив про стан жорстоко побитого поблизу Ейфелевої вежі у Парижі 15-річного українського підлітка. Лікарі оціюють стан хлопця як важкий, однак є позитивна динаміка.

«Обнадійливі новини про українського юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом Завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка», – написав посол у п’ятницю, 22 січня.

Наразі медики планують розпочати процес виведення хлопця зі штучної коми для подальшої реабілітації.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що у Парижі невідомі жорстоко побили 15-річного українця, який зараз перебуває в реанімації у комі. У нього пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення та травма очей.

МЗС України заявило, що потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. У зв’язку із побиттям хлопчика українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа, наразі проводиться розслідування.