Низка французьких ЗМІ опублікувала інформацію про те, що 15-річний український підліток, якого жорстоко побили у Парижі, був членом банди RD4. Зокрема, про це повідомляє видання «Le Figaro».

Журналісти заявляють, що підліток міг бути членом однієї з місцевих банд, відомої як RD4. Цю інформацію видання опублікувало посилаючись на власні джерела та ініціали «4fp» в Instagram-акаунті хлопця (які, як вказують, на зв'язок з бандою).

Учасники групування базується в Богренелі і в основному, пов'язані з незаконним обігом наркотиків та, як зазначає видання, «походять з різних районів, мають різних соціальний статус та мотивацію».

Водночас видання «Libération» пише, що мати Юрія, Наталія Крученик-Фаргат, нібито набирала працівників в Україні для нелегальної праці у Франції.

Зокрема журналісти заявляють, що Наталія набирала жінок з Івано-Франківської області для роботи прибиральницями в компанію V.I.P. ServicesConcierges. Одинадцять українок у віці від 19 до 55 років заявили, що приїжджали до Франції за туристичною візою, однак залишалися у країні після закінчення терміну дії.

У листопаді жінки написали заяву, де зазначили, що працювали у важких умовах, з низькою заробітною платою, а часом взагалі без неї. За цим зверненням у прокуратурі почали розслідування.

Сама Наталія Крученик-Фаргат заявляє, що жінки, яких вона рекрутувала, працювали законно.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що у Парижі невідомі жорстоко побили 15-річного українця, який зараз перебуває в реанімації у комі. У нього пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення та травма очей.

Лікарі оціюють стан хлопця як важкий, однак є позитивна динаміка. Наразі медики планують розпочати процес виведення хлопця зі штучної коми для подальшої реабілітації.

МЗС України заявило, що потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. У зв’язку із побиттям хлопчика українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа, наразі проводиться розслідування.