У Франції оприлюдинили відео з камери спостереження, на якому зафіксовано жорстоке побиття 15-річного українця у Парижі.

Його розмістив у Facebook лідер політичної партії Debout la France Ніколя Дюпон-Еньян.

Інцидент він назвав «моторошним нападом на школяра банди негідників» і висловив сподівання, що постраждалий одужає без серйозних наслідків для здоров'я.

На відео видно, як хлопця, поваленого на землю, жорстоко б'є група, інших підлітків. Вони застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голові жертви.

Обережно, на відео присутні сцени з фізичним насиллям!