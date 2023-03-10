Поліція оточила територію навколо місця злочину

Ввечері 9 березня, у німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше семеро людей. Про це повідомляє Bild.

Стрілянина сталася в районі Альстердорф. Пізно ввечері надійшли екстрені виклики до пожежної бригади та поліції, свідки повідомили про постріли.

Bild повідомляє, що теракт стався у церкві Свідків Єгови, невідомі відкрили вогонь по парафіянам. Також 24 особи отримали поранення. Відомо, що один із відвідувачів намагався вибратися живим із будівлі. Однак куля «наздогнала» його буквально на ґанку, тут і було виявлено його тіло офіцером поліції.

Ще одного загиблого знайшли на верхньому поверсі будівлі. Можливо, це і є сам злочинець, проте впевненості у цьому правоохоронці поки що не мають. При цьому ознак того, що зловмисник втік також немає.

Наразі правоохоронці намагаються встановити, чи мав він спільників. Повідомляється, що поліцейські жодного разу не відкривали вогонь. Фахівці також перевірили будинок на наявність мін. Достовірної інформації про мотиви злочинів у слідства поки немає.