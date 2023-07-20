З Ігорем Кушніром пов'язано кілька скандалів через забудови у Києві та області

Правоохоронці розпочали обшуки на території будівель компанії «Київміськбуд». Про це повідомив у четвер, 20 липня, президент компанії Ігор Кушнір, якого відсторонили рішенням КМДА на час аудиту.

Президент «Київміськбуду», у дружини якого нещодавно виявили нерухомість у Франції, заявляв, що не має власної нерухомості. Можливо, обшуки проводяться через скандали, пов'язані з Ігорем Кушніром та його дружиною, Оксаною Кушнір.

«Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом". Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо. Зазначу, що компанія працює виключно у правовому полі, тож ми переконані, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними», – повідомив Ігор Кушнір.

За його словами, компанія продовжує роботи у штатному режимі, а будівельні роботи тривають.

Нагадаємо, 3 липня журналісти Bihus.info виявили у дружини голови «Київміськбуду» віллу у Франції за 20 млн євро. Маєток площею 850 м² розташований у Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла розташована на закритій території площею 5000 м². За даними журналістів, кіпрська компанія Оксани Кушнір придбала маєток у 2020 році.

Ще раніше журналісти виявили закрите котеджне містечко, яке звели на місці землі «Київміськбуду» в Козині. Будівництвом займалися наближені бізнес-партнери Кушніра та його родичі. Водночас із закритим будівництвом «Київміськбуд» просив додаткове фінансування із бюджету та призупинив будівельні роботи на інших об'єктах на початку 2023 року.

За цим фактом НАБУ розпочало слідство, а КМДА заявила про створення комісії щодо перевірки фактів щодо порушень Кушніра. 6 липня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у «Київміськбуді» проведуть аудит, а керівника компанії Ігоря Кушніра відсторонять від посади на час аудиту.