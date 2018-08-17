У Google пояснили, як саме стежать за місцезнаходженням користувачів

За користувачами стежать без їх згоди

Американський IT-гігант Google підтвердив, що у деяких випадках продовжує відстежувати місце розташування користувачів, навіть якщо ця функція відключена в налаштуваннях сервісу «Історія місцезнаходжень». Оновлена інформація з’явилася у четвер, 16 серпня, на довідковій сторінці Google, інформує інформаційне агентство Associated Press.

Раніше на довідковій сторінці «Історії розташування» повідомлялося, що при відключенні цієї функції інформація про «місця, куди ви прямуєте, більше не буде зберігатися». Після розслідування журналістів AP інформація довідки змінилася. Тепер на сторінці зазначається, що параметр не впливає на інші програми, які запитують геолокацію.

Крім того, в Google визнали, що деякі дані про місцезнаходження можуть зберігатися в рамках активності на інших сервісах, наприклад, у «Пошуку» або «Картах». Раніше на сторінці зазначалося, що «якщо вимкнено «Історію місцезнаходжень», місця, куди ви йдете, більше не зберігаються».

Дослідження Associated Press показало, що багато додатків Google на пристроях Android та iPhone зберігають дані про місцезнаходження користувачів, навіть якщо він використовує налаштування конфіденційності, де вказує, що не хочете, щоб Google це робив.

Після свого дослідження агентство опублікувало інструкцію як уникнути стеження і видалити дані про місцезнаходження.