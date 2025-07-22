У Греції затримали молдавського олігарха Владіміра Плахотнюка

У Греції затримали молдавського олігарха-втікача, колишнього лідера Демократичної партії Молдови Владіміра (Влада) Плахотнюка. Про це у вівторок, 22 липня, повідомила поліція Молдови з посиланням на офіс Інтерполу в Афінах. Владіміра Плахотнюка називали «володарем Молдови», оскільки раніше він здійснював значний вплив на політичне та економічне життя країни.

«З офіційних каналів Інтерполу в Афінах ми отримали інформацію про затримання в Греції двох громадян Молдови. Один з них – Владімір Плахотнюк», – йдеться в повідомленні поліції Молдови.

За даними NewsMaker, Плахотнюка затримали в аеропорту Афін, звідки він планував вилетіти до Дубаю. Також, за інформацією джерел NewsMaker, разом з Плахотнюком був затриманий колишній молдавський депутат Константін Цуцу. Проте глава поліції Молдови Віорел Чернеуцану у коментарі журналістам заявив, що не може ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію. Проте він повідомив, що наразі молдавські правоохоронці співпрацюють з Інтерполом в Афінах, щоб екстрадувати затриманих до Молдови.

Владіміра Плахотнюка у Молдові підозрюють у дестабілізації країни, а також вважають причетним до крадіжки грошей з молдавських банків на загальну суму 1 млрд доларів. Загалом поліція Молдови видала на його ім'я ордери на арешт за трьома кримінальними справами. У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка у міжнародний розшук. Відомо, що Плахотнюк має кілька паспортів, один із них – російський.

Ексдепутата Константіна Цуцу в Молдові звинувачують у незаконному збагаченні. За даними слідчих, він вказав у декларації про доходи неправдиві дані, щоб приховати реальний фінансовий стан.