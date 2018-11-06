У харківському метро затримали військовослужбовця з гранатометом у рюкзаку

Затриманий мав при собі гранатомет РПГ-22 і чотири гранати.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 17:585700

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У харківському метро затримали військовослужбовця з гранатометом у рюкзаку
фото ГУ НП
Місце придбання та мета зберігання боєприпасів встановлюється.

У вівторок, 6 листопада, правоохоронці у Харкові затримали чоловіка, який перевозив у рюкзаку боєприпаси. Про це повідомила прес-служба ГУ НП Харківської області.

У поліції розповіли, що мешканець Запорізької області був затриманий на станції метро «Південний вокзал». Зловмисник перевозив у рюкзаку ніж, електродетонатор без маркування, РПГ-22, 2 гранати РГД-5, 2 гранати Ф-1 і запали до гранат . Працівники поліції з'ясували, що боєприпаси перевозив 59-річний військовослужбовець. Мотиви чоловіка і подальше призачення нелегального озброєння наразі з'ясовується. Вилучені боєприпаси направлено на дослідження.

Чоловіка затримано, а боєприпаси вилучено і направлено на дослідження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Місце придбання та мета зберігання боєприпасів встановлюється.

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