На Луганщині поліція виявила сховок зі зброєю на території колишнього дитячого табору

Наразі правоохоронці зайняті встановленням осбі, які причетні до створення стихійних складів з боєприпасами.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 08:174250

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На Луганщині поліція виявила сховок зі зброєю на території колишнього дитячого табору
фото ГУНП
Серед іншого правоохоронці знайшли вісім гранатометів і боєприпаси до них.

Поблизу Сєвєродонецька Луганської області правоохоронці виявили дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами. Про це 3 листопала повідомила прес-служба ГУ НП Луганської області.

У повідомленні розповідають, що поліція в ході огляду території та приміщень покинутого дитячого табору виявила в кімнаті та підвальному приміщенні дві великі схованки з боєприпасами.

Загалом вибухотехніки вилучили: чотири гранатомети РПГ-22, чотири гранатомети РПГ-26, 130 гранатометні постріли ПГ-7, 140 порохових зарядів до пострілів ПГ-7, 246 корпусів гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 підривачів, 70 димових гранат РДГ-2Б, 80 набоїв калібру 14,5 мм з підривачами МДЗ, 31 запали, п’ять димових мін ДМ-11, 701 пострілів ВОГ, дві сигнальні міни, тротилова шашка, п’ять пострілів до РПГ, чотири реактивних двигуни, дві бойові частини ПГ 22, два снаряди 30 мм та близько 54 000 набоїв різного калібру.

Наразі правоохоронці зайняті встановленням осбі, які причетні до створення стихійних складів з боєприпасами.

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