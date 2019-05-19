У Харкові внаслідок вибуху гранати загинули двоє людей

У Харкові ввечері 18 травня вибухнула граната. Унаслідок вибуху двоє чоловіків загинули, ще одного доставили до лікарні. Про це повідомила прес-служба обласної поліці.

Вибух пролунав на вулиці Двінській, що в Основ'янському районі міста. Поліцію викликали о 23:42.

Від отриманих травм загинули чоловіки 36 та 38 років. Госпіталізованому – 35 років, його стан лікарі оцінили як задовільний. Він дістав множинні осколкові поранення голови та тулуба.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини нещасного випадку.

До слова, 17 травня в приміщенні філії одного з банків Старобільська на Луганщині чоловік підірвав гранату, внаслідок чого сам підривник помер, а ще п'ятеро цивільних осіб і працівник поліції, які в цей час знаходилися в приміщенні, отримали поранення різної тяжкості.