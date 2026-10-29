Херсонця доставили до слідчого ізолятора

Працівники СБУ затримали в Херсоні Володимира Соколова, якого в Ужгороді заочно засудили до 13 років тюрми за співпрацю з окупаційною владою. Після ухвалення вироку він переховувався на тимчасово окупованій території та перебував у розшуку.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 28 жовтня, до повномасштабного вторгнення РФ херсонець працював в одній із місцевих служб таксі.

«Після захоплення Херсона, влаштувався до так званого “Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области”, де обійняв посаду молодшого інспектора. Окупаційна влада присвоїла йому спеціальне звання “рядового внутрішньої служби”», – розповіли правоохоронці.

Оскільки обвинувачений переховувався на окупованій території, справу розглядали за його відсутності.

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У червні 2024 року суддя Ужгородського міськрайонного суду Тамаз Деметрадзе визнав Володимира Соколова винним у колабораційній діяльності та призначив йому 13 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади строком на 11 років та з конфіскацією майна.

Після ухвалення вироку засудженого оголосили в розшук. Його затримали в Херсоні співробітники СБУ і доставили до слідчого ізолятора.